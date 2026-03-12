Облкомдортранс обязали отремонтировать дорогу с перепаханным асфальтом в Дубовском районе Волгоградской области. Такое решение принял суд, удовлетворив иск прокуратуры, проводившей проверку после сообщений о ненадлежащем состоянии дороги в этом районе.

Напомним, что летом 2025 года жители Дубовского района Волгоградской области сняли на видео асфальтированную дорогу между селами Лозное и Прямая Балка, состояние которой шокировало повидавших многое автомобилистов. Фуры местами перепахали асфальт так, что ездить по этой дороге стало небезопасно.





В ходе прокурорской проверки было установлено, что покрытие автомобильной дороги 18 ОП РЗ 18К-20-1 «Подъезд от автомобильной дороги Песковатка-Лозное-Большая Ивановка-Чернозубовка к с. Давыдовка - с. Прямая Балка» протяженностью 18 км находится в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части зафиксированы многочисленные выбоины, значительные просадки и проломы.

На комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области возложена обязанность организовать ремонт указанной дороги. Исполнение решения суда, по мере его вступления в силу, прокуратура взяла на контроль.

Фото прокуратуры Волгоградской области





