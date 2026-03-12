На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчины





В Тракторозаводском районе Волгограда организованы поиски пропавшего без вести волгоградца. Как уточнили в ГКУ «Служба спасения», мужчина утонул в данном районе в конце февраля.

Поисковые работы развернуты на акватории Волги в границах улицы Набережной Волжской Флотилии. Водолазы привлечены по заявке отдела полиции №1 УМВД России по городу Волгограду.

Напомним, ранее службой спасения были завершены поиски 30-летнего волжанина. Тогда мужчину искали в районе СНТ «Химик».

Фото: ГКУ «Служба спасения»