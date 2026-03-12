В Волгограде нашли пропавшего 9-летнего мальчика





В Волгограде полиция обнаружила пропавшего 9-летнего Евгения Соломина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, по информации читателей ИА «Высота 102», мальчик проживает с семьей в микрорайоне Ангарский. Не исключалось, что ребенок мог сесть на трамвай и уехать в центр города.

Для установления местонахождения школьника были сформированы поисковые группы полиции и патрули. Уточняется, что мальчика опознала продавец одного из магазинов и сообщила в полицию. В настоящий момент ребенок доставлен в отдел полиции.

- По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершено. В настоящий момент с ребенком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.