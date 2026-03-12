В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузов





В Волгоградской области временно ограничат движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в весенний период. Как сообщается в постановлении администрации региона, в период с 15 марта по 13 апреля проезд запрещен для транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.

Однако под эти ограничения не попадает ряд дорог и участков автомобильных трасс. В их числе:

- «3-я Продольная магистраль»;

- первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;

- второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;

- «Волгоград-Краснослободск – Ахтуба»;

- «Волгоград (от г.Волжский) – Астрахань»;

- «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск»;

- «Михайловка (км 15) – Серафимович - Суровикино»;

- «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино (Воронежская область)»;

- подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград Астрахань» к Волгограду;

- участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская (Ростовская область)».

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора Волгоградской области Александра Дорждеева.