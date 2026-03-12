Полицейские в Волгоградской области конфисковали 13,5 тысячи товаров легкой промышленности, на которых отсутствовала специальная маркировка. Такая продукция запрещена к обороту и приравнивается к контрафактной.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, по решению суда товар был конфискован в доход государства. А в дальнейшем было принято решение о передаче обуви и одежды в зону СВО для военнослужащих.

Всего было изъято и передано бойцам более 13,5 тысячи единиц товаров легкой промышленности. В их числе камуфляжная форма и кроссовки. Проверку сотрудники полиции проводили по торговым точкам еще в 2025 году. Тогда по факту изъятия немаркированной продукции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171.1 УК РФ (Незаконный оборот товаров без обязательной маркировки).

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





