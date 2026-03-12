Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное море





Над южными регионами России поздним вечером 11 марта пролетел полуметровый метеорит. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Лабораторию солнечно астрономии, внимательные россияне могли наблюдать его в период с 22:24 до 22:36 мск.





Размер небесного тела оценивается специалистами как достаточно скромный. Траектория полета метеорита пролегала над Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийской в сторону Черного моря, куда и он упал, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы.

– Помимо записей, сделанных в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе, почти наверняка след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре, а также в целом в населенных пунктах, расположенных в 100-200-километровой зоне вдоль линии побережья, – говорится в опубликованном Лабораторией сообщении.

Видео Новороссийск Life