На днях ФАС России разъяснила свою позицию по запрету рекламы в Telegram. Антимонопольная служба вновь указала на то, что рекламная деятельность в замедляемом Роскомнадзором мессенджере незаконна и карается крупными штрафами. Пока одни эксперты указывают, что в правовом плане ситуация не так однозначна, другие предрекают драматичные последствия действий регулятора.

Как гром среди ясного неба

Впервые о том, что рекламные кампании в Telegram незаконны, информация появилась 5 марта 2026 года. Данные были опубликованы в СМИ после того, как блогер Мария Лоскутова за продвижение фитнес-приложения в своём Telegram-канале получила уведомление о возбуждении административного делопроизводства.





Примечательно, что внимание ФАС привлёк не один из каналов, работающих «в серую», а блог, прошедший, как положено, процедуру регистрации в Роскомнадзоре. Последний и просигнализировал в антимонопольный орган о нарушении законодательства.

- В ФАС России поступило письмо Роскомнадзора о выявленных признаках нарушения законодательства РФ по распространению рекламы в Telegram-канале. В частности, 28 января 2026 года была размещена реклама фитнес-платформы, - говорилось в определении регулятора.

Одновременно с Марией Лоскутовой претензии у антимонопольной службы появились и к YouTube-блогеру Александре Посновой. Она интегрировала в одно из своих видео рекламу батончиков.

Из первых уст

Попавшая в сеть информация вызвала шок на медиарынке. По информации экспертов Ассоциации развития интерактивной рекламы, в 2025 году рекламный рынок Telegram оценивался в 18 млн рублей, а в 2026 году специалисты прогнозировали его рост до беспрецедентных 28 млрд рублей. Естественно, в один миг существующие альтернативные площадки для продвижения не способны полностью заменить второй по популярности в России мессенджер. При этом дать чёткие разъяснения для участников рынка по сложившейся ситуации в ФАС России оперативно не смогли. Лишь 10 марта был опубликован официальный комментарий ведомства.

- В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Инстаграм и Фейсбук, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp, ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Ответственность за нарушение указанной нормы Федерального закона «О рекламе» в силу статьи 38 данного закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, - подчеркнули в пресс-службе ФАС России.

Однако попытка службы прояснить свою точку зрения вызвала у юристов большие вопросы. По мнению опрошенных ИА «Высота 102» экспертов, в своей позиции ФАС России во многом опирается на пробелы в существующей нормативно-правовой базе.

- В российском законодательстве определения понятия «ограничение доступа к сетевым платформам» и «замедление» не закреплено. В Федеральный закон № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» используется более общее понятие - «ограничение доступа к информации». Закон устанавливает основания и порядок применения мер ограничения доступа к информационному ресурсу (в частности, в статьях 9 и 15.1–15.6 ФЗ № 149), однако не раскрывает исчерпывающего перечня технических способов, которыми может обеспечиваться ограничение доступа, - рассказала журналистам юрист в сфере интеллектуальной собственности и регистрации товарного знака Анастасия Каратаева.

При этом по факту замедление может рассматриваться как одна из форм ограничения доступа, поскольку оно затрудняет использование сервиса, хотя прямо как отдельная мера в законе ограничение скорости не названо.

Кроме того, согласно ФЗ «О рекламе», продвигать продукцию и услуги запрещено на тех ресурсах, доступ к которым официально ограничен и которые внесены в соответствующие реестры Роскомнадзора.

- На сегодняшний день YouTube и Telegram отсутствуют в перечнях нежелательных и экстремистских организаций, а также в реестре сервиса проверки ограничения доступа к сайтам РКН, - добавила юрист.

Другое дело?

Примечательно, что ранее ФАС России публично таким образом не трактовала законодательство. Если, по логике регулятора, запрет на рекламу в Telegram стал актуальным в феврале 2026 года, то точно такие же ограничения для видеохостинга YouTube действуют с июля 2024 года. При этом ранее антимонопольная служба не фокусировала внимание общественности на незаконности рекламных кампаний на данной площадке. Более того, региональные управления ведомства прямо связывали нововведения не со случаями снижения скорости доступа к ресурсам, а с фактом их нахождения в запретных перечнях.

К примеру, 13 августа 2025 года в управлении ФАС России по Красноярскому краю напомнили о вступающих в силу с 1 сентября 2025 года поправках в законодательство. В частности, часть 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», где прописан запрет на распространение рекламы на ресурсах, связанных с деятельностью экстремистских организаций. Специалисты прямо связали законодательные нововведения с продуктами компании Meta*, в частности с Инстаграм. При этом о запрете на размещение рекламы в YouTube или на каких-либо других ресурсах, замедляемых в России, речи в не шло.





Судя по всему, за прошедшие полгода ситуация несколько изменилась.

Удар по бизнесу и СМИ

В современных условиях, когда традиционные каналы распространения информации проигрывают социальным сетям и мессенджерам, Telegram активно был освоен российскими СМИ, которые благодаря рекламным постам имели дополнительную возможность пополнения редакционных бюджетов.

- Ситуация на рынке СМИ сейчас очень непростая. Лишение одной из площадок размещения рекламы ничего хорошего игрокам не сулит, - рассказал председатель волгоградского регионального отделения «Союза журналистов России» Вячеслав Черепахин.

Одновременно общественник подчеркнул, что чересчур сильно драматизировать ситуацию в плане её влияния на медиа не стоит. К примеру, в Волгоградской области лишь несколько СМИ получают ощутимые доходы с помощью Telegram, большинство же опираются в основном на другие источники доходов.

- В основном продвижение через Telegram охватывает частные паблики и каналы, не связанные со СМИ, – уверен Черепахин.

При этом, по его оценке, основной удар от запрета придётся по частному бизнесу.

- Предприниматели в 2026 году находятся в очень тяжёлой ситуации. Теперь же всё усугубляется. Бизнесменов ещё и лишают одной из популярнейшей и самой доступной площадки продвижения. Мне кажется, это не совсем своевременное решение, - продолжил председатель.

Вместе с тем эксперт уверен, что у властей были свои мотивы для ужесточения политики в отношении иностранных мессенджеров, не желающих адаптироваться к российскому законодательству и выполнять требования надзорных структур.

- Такие решения принимаются на высшем уровне, и они учитывают не только самочувствие малого и среднего бизнеса, но и весь комплекс интересов государства в условиях активного информационного противостояния.

Дело практики

Эксперты обращают внимание, что в своей работе ФАС часто апеллирует довольно неоднозначными понятиями и сложившейся правоприменительной практикой. От последней, судя по всему, и будет зависть судьба рекламных кампаний в Telegram.

- ФАС контролирует выполнение закона «О рекламе», где есть такие странные понятия как «этические нормы». Они чётко не прописаны и интерпретируются различными общественными и экспертными советами по-разному. Я думаю, что в случае с рекламой в Telegram всё будет выглядеть схожим образом. Эксперты в конце марта дадут оценку нарушениям по первым прецедентным случаям, после чего эта практика и ляжет в основу и будет транслирована на деятельность региональных управлений.

С этим мнением согласны и юристы.

- По сути, остаётся ждать формирования практики и полноценной официальной позиции, которая будет иметь юридическую силу, - добавила Анастасия Каратаева.

Игра не стоит свеч?

С практической точки зрения эксперты рекомендуют участникам медиарынка пока поставить на паузу рекламные кампании в Telegram.

- Я бы сейчас дала три совета. Первое – это отслеживать новые разъяснения ФАС и Роскомнадзора. Второе, соизмерять риски размещения рекламы в Telegram с упущенной выгодой. Третье - всё же рассмотреть возможность переноса рекламных кампаний на альтернативные площадки, - отметила юрист в сфере интеллектуальной собственности и регистрации товарного знака.

В свою очередь в волгоградском отделении «Союза журналистов России» обратили внимание на санкции, грозящие представителям СМИ и блогосферы.

- Штрафы за нарушение этой нормы очень высоки. Для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Это колоссальная сумма, - подытожил Вячеслав Черепахин.

Отметим, прецедентное разбирательство ФАС по делу блогера Марии Лоскутовой назначено на 25 марта 2026 года.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102», Телеграм Лоскутова / t.me