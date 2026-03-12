В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»





12 марта россияне столкнулись с трудностями при использовании мессенджера «Телеграм». К часу дня в мониторинговых сервисах фиксируется большое количество жалоб из разных регионов РФ.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Свердловской областей. Пользователи сообщают, что сталкиваются с длительной загрузкой медиафайлов, а также с невозможностью отправки голосовых сообщений.

Проблема также наблюдается и в компьютерных версиях мессенджера. Однако пользователи ПК-версии отмечают иные сложности – долгий запуск мессенджера и прогрузку чатов.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять сервис в России с 10 февраля.