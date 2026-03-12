



В Волгограде коммерсант попался на попытке откупиться от наказания за кражу. Мужчина организовал масштабный бизнес по вывозу с одного из местных заводов жидкой продукции, а когда узнал, что попал в разработку правоохранителей, попытался по-свойски решить вопрос.

- В ноябре 2025 года подозреваемый встретился с сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что осведомлен о проводимых в отношении него проверочных мероприятиях. В ходе разговора он предложил стражу порядка денежное вознаграждение за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, а также за общее покровительство его преступной деятельности, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Лояльность правоохранителей делец оценил в 150 тыс. рублей, однако просчитался. Офицер доложил о предложении начальству. К делу подключились оперативники регионального управления УФСБ России и следователи СК России. Во время проверки было установлено, что коммерсант хотел остановить расследование кражи продукции крупного волгоградского предприятия на 5,3 млн рублей.

Преступную схему предприниматель претворил в жизнь вместе с подельниками. Для этого злоумышленники арендовали производственные помещения, где установили ёмкости для хранения украденной продукции.

Для перевозки были привлечены водители. Часть из участников нелегальной схемы отвечала за охрану базы с наворованным, а часть изготовляла сопроводительные документы.

Отметим, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Кроме того, против взяточника расследуется дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Фото из архива ИА «Высота 102»