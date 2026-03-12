Волгоградская область передала участникам СВО средства связи





Волгоградская область в очередной раз передала участникам военной операции гуманитарную помощь. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, бойцы получили радиостанции, коммутаторы, телефоны, кабели, инструменты для оптоволокна по заявкам командиров воинских частей.

Военнослужащим передали также несколько десятков квадрокоптеров и комплектов для сборки механизированной техники. Все средства приобретены на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев.

Напомним, ранее регионом были отправлены бойцам мотоциклы повышенной проходимости, грузовой квадроцикл, автомобильные и портативные радиостанции, строительные материалы, тепловое и климатическое оборудование.

Фото: администрация Волгоградской области