«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним, всего в качестве обвиняемых по делу проходили 19 человек, включая исполнителей и пособников теракта.

Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ – террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Исполнители теракта – Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Рачабализода Муродали* (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) – первые 17 лет проведут в тюрьме, а после отправятся отбывать пожизненное наказание в колонию особого режима. Им также назначены штрафы в размере 990 тыс. рублей.

Одиннадцать пособников террористов также приговорены военным судом к пожизненному заключению, еще четверо получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы.

В настоящее время, по данным СК России, продолжается следствие против двух организаторов теракта. Еще четыре человека, причастных к теракту, находятся в розыске. 

Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные террористы в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Жертвами теракта стали 149 человек, один человек пропал без вести, ранены были 609 человек. Погибла при совершении теракта и уроженка Волгоградской области Юлия Чечина. 

Фото: СК России

12.03.2026 12:25
11.03.2026 10:45
10.03.2026 19:32
10.03.2026 15:19
10.03.2026 13:56
10.03.2026 10:12
09.03.2026 21:15
08.03.2026 17:40
08.03.2026 10:01
05.03.2026 19:18
05.03.2026 09:40
04.03.2026 15:16
03.03.2026 16:37
03.03.2026 15:20
03.03.2026 13:58
Лента новостей

14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузов
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связи
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в Генпрокуратуру
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 суток
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьник
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчины
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное море
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗО
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиО
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражением
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщину
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследниках
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе недели
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в Урюпинске
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревоги
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сети
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законы
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоков
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской области
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской области
06:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»
06:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликта
05:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХ
21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходов
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводок
 