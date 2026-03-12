



Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним, всего в качестве обвиняемых по делу проходили 19 человек, включая исполнителей и пособников теракта.

Члены запрещенной в РФ террористической организации, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205; 205.1; 205.3; 205.5; 222; 222.1; 223; 223.1; ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205; ст. 322.3 УК РФ – террористический акт; содействие террористической деятельности; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление оружия; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; приготовление к террористическому акту; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Исполнители теракта – Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Рачабализода Муродали* (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) – первые 17 лет проведут в тюрьме, а после отправятся отбывать пожизненное наказание в колонию особого режима. Им также назначены штрафы в размере 990 тыс. рублей.

Одиннадцать пособников террористов также приговорены военным судом к пожизненному заключению, еще четверо получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы.

В настоящее время, по данным СК России, продолжается следствие против двух организаторов теракта. Еще четыре человека, причастных к теракту, находятся в розыске.

Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные террористы в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Жертвами теракта стали 149 человек, один человек пропал без вести, ранены были 609 человек. Погибла при совершении теракта и уроженка Волгоградской области Юлия Чечина.

Фото: СК России