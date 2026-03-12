



Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит жалобы волгоградских чиновниц Дарьи Казанковой и Ирины Паниной. Фигурантки резонансного дела о превышении должностных полномочий решили попытаться совместно оспорить продление вынесенной ранее Мещанским районным судом меры пресечения. Рассмотрение жалобы по существу назначено на 18 марта.

Согласно картотеке, заседание состоится в открытом формате в 9:40, дело поступило в апелляционную инстанцию 11 марта, а сама жалоба была подана ещё 16 февраля.

Примечательно, что в вынесенном 10 февраля решении Мещанского районного суда мера пресечения была также продлена и Алексею Сивокозу, однако делопроизводство по апелляционной жалобе последнего на сайте суда не фигурирует.

Напомним, 17 декабря 2025 года в Волгограде были задержаны глава облкомприроды Алексей Сивокоз, его заместитель Ирина Панина, начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Им вменяется ч.3 ст. 285 УК РФ. Решением правоохранительных органов фигуранты были перевезены в Москву и помещены в СИЗО. Впоследствии их содержание под стражей было в феврале 2026 года продлено. 4 марта Дарья Казанкова уже пыталась оспорить декабрьское решение об избрании меры пресечения, однако Мосгорсуд доводы стороны защиты тогда отклонил.