В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗО

Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит жалобы волгоградских чиновниц Дарьи Казанковой и Ирины Паниной. Фигурантки резонансного дела о превышении должностных полномочий решили попытаться совместно оспорить продление вынесенной ранее Мещанским районным судом меры пресечения. Рассмотрение жалобы по существу назначено на 18 марта.

Согласно картотеке, заседание состоится в открытом формате в 9:40, дело поступило в апелляционную инстанцию 11 марта, а сама жалоба была подана ещё 16 февраля.

Примечательно, что в вынесенном 10 февраля решении Мещанского районного суда мера пресечения была также продлена и Алексею Сивокозу, однако делопроизводство по апелляционной жалобе последнего на сайте суда не фигурирует.

Напомним, 17 декабря 2025 года в Волгограде были задержаны глава облкомприроды Алексей Сивокоз, его заместитель Ирина Панина, начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Им вменяется ч.3 ст. 285 УК РФ. Решением правоохранительных органов фигуранты были перевезены в Москву и помещены в СИЗО. Впоследствии их содержание под стражей было в феврале 2026 года продлено. 4 марта Дарья Казанкова уже пыталась оспорить декабрьское решение об избрании меры пресечения, однако Мосгорсуд доводы стороны защиты тогда отклонил.

