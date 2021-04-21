ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель

Экономика 21.04.2021 07:48 Новости компаний
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21.04.2021 07:48 Новости компаний
По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов – до 4,6 трлн рублей, и в пределах 15% – портфель привлеченных средств физлиц, до 7,8 трлн. Таким образом, банк будет расти быстрее рынка. Чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ (до profit sharing с другими ГБЛ) вырастет более чем на четверть – до 96 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, такие прогнозы на год в ходе Дня Инвестора ВТБ озвучил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.
В этом году, по оценке ВТБ, рынок кредитования в России вырастет в пределах 11,5%. ВТБ планирует расти быстрее других игроков, нарастив данный показатель за год на четверть. Драйверами роста розничного бизнеса, в первую очередь, станут ипотека и кредиты наличными. Выдачи жилищных кредитов должны достичь 1 трлн рублей (рост – в пределах 10% к 2020 г.), продажи кредитов наличными превысят 1 трлн, увеличившись более чем на 40%.
«Начало текущего года отмечено стабильным ростом розничного бизнеса в России – население демонстрирует устойчивый спрос во всех сегментах. ВТБ за первый квартал нарастил продажи по ключевым направлениям розничного кредитования – ипотеке, автокредитам и кредитам наличными. Благодаря улучшению условий по нашим продуктам, которые мы произвели в начале второго квартала, мы уверены в продолжении роста нашего кредитного бизнеса, который в этом году превысит допандемийные значения», – комментирует Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, ключевым направлением развития ВТБ в этом году станет дальнейшая цифровизация розничного бизнеса. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку и каждый второй кредит наличными без визита клиента в офис и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. «К 2022 г. мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате», – заявил зампред ВТБ.
Драйвером роста портфеля привлеченных средств в 2021 году станут инвестиционные инструменты, где ожидается прирост рынка примерно в 1,5 раза. ВТБ за 2020 год укрепил свои позиции в инвестиционных продуктах для физлиц, продемонстрировав практически двукратный рост портфеля. В результате банк занял лидирующую позицию по объему инвестиционного портфеля физлиц с долей 21% от российского рынка.
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