Более 700 программистов приняли участие в турнире банка «Открытие»





Игорь Демидов стал победителем Open battle банка «Открытие» в потоке Java, Юлий Иовлев - в JavaScript, Илья Веселов - в потоке .Net. Эти программисты набрали наибольшее количество очков в первом туре турнира и стали победителями в парных поединках финала.

В финал конкурса вышло 96 участников. Всего турнир по программированию собрал более 700 программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России. Участники в онлайн-формате решали задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом.

Победителям турнира достались наборы Lego Technic 42099, за 2-е, 3-е, 4-е места - SSD на 500 Gb в брендированном чехле, а участникам плей-офф отправлены подарочные сертификаты на Кинопоиск.