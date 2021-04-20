Экономика

Более 700 программистов приняли участие в турнире банка «Открытие»

Экономика 20.04.2021 13:37 Реклама
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20.04.2021 13:37 Реклама


Игорь Демидов стал победителем Open battle банка «Открытие» в потоке Java, Юлий Иовлев - в JavaScript, Илья Веселов - в потоке .Net. Эти программисты набрали наибольшее количество очков в первом туре турнира и стали победителями в парных поединках финала.
В финал конкурса вышло 96 участников. Всего турнир по программированию собрал более 700 программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России. Участники в онлайн-формате решали задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом.
Победителям турнира достались наборы Lego Technic 42099, за 2-е, 3-е, 4-е места - SSD на 500 Gb в брендированном чехле, а участникам плей-офф отправлены подарочные сертификаты на Кинопоиск.
«Все 96 финалистов - определённо сильные разработчики, выполнившие 20 задач без ошибок и за хорошее время. Динамичная борьба между участниками держала в максимальной концентрации и самих программистов, и судей. В финальном раунде даже потребовалась переигровка между двумя лидерами. Уверен, всех ребят впереди ждет множество интересных, амбициозных и технологичных проектов, на которых у них получится в полной мере раскрыть свой потенциал и получить бесценный опыт. Безусловно, финалисты интеллектуальных соревнований, лучшие из лучших, получат приглашение стать частью федеральной команды разработчиков банка «Открытие»», - сообщил Алексей Щербаков, судья турнира Open battle, начальник управления технологий обслуживания юридических лиц банка «Открытие».

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