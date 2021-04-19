Спорт

Волгоградский «Ротор» скатился на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ

Спорт 19.04.2021 08:04
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19.04.2021 08:04


После сенсационной победы «Уфы» над «Спартаком» волгоградский футбольный клуб ухудшил и без того печальное положение в турнирной таблице РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером один из аутсайдеров российской премьер-лиги,  «Уфа»  разгромила московский «Спартак». Игроки клуба из Башкирии забили в ворота москвичей три безответных гола. В результате «Уфа» переместилась на 14-ое место в турнирной таблице, а «Ротор», соответственно, на 15-ое. Хуже ситуация только у «Тамбова» - он замыкает таблицу. 
Напомним, 17 апреля  «Ротор» проиграл «Динамо» со счетом 0:3. Это уже шестой матч подряд, когда волгоградцам не удалось забить ни одного мяча,  и пятый проигрыш команды. 
Фото ФК "Динамо" ВК.

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