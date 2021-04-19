



После сенсационной победы «Уфы» над «Спартаком» волгоградский футбольный клуб ухудшил и без того печальное положение в турнирной таблице РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером один из аутсайдеров российской премьер-лиги, «Уфа» разгромила московский «Спартак». Игроки клуба из Башкирии забили в ворота москвичей три безответных гола. В результате «Уфа» переместилась на 14-ое место в турнирной таблице, а «Ротор», соответственно, на 15-ое. Хуже ситуация только у «Тамбова» - он замыкает таблицу.

Напомним, 17 апреля «Ротор» проиграл «Динамо» со счетом 0:3. Это уже шестой матч подряд, когда волгоградцам не удалось забить ни одного мяча, и пятый проигрыш команды.

Фото ФК "Динамо" ВК.