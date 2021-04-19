Экономика 19.04.2021 08:50 Новости компаний
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19.04.2021 08:50 Новости компаний
В Москве завершил работу крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо-2021», одно из мероприятий которого – круглый стол «Маркетинг и реклама» - стало значимым для участника выставки, ведущего предприятия юга России по производству зерновых хлопьев, ООО «Арчеда-продукт».
Модератор мероприятия – сео брендингового агентства Supermarket Александр Вагин - представил кейс по разработке нового бренда и обновлению дизайна упаковок торговой марки «Крупно», давно знакомой многим регионам России.
Новым образом волгоградской продукции стала популярная во многих странах русская игрушка матрешка – символ материнства, плодородия, семьи.
«По результатам проведенного исследования было решено разработать бренд с яркой и уникальной концепцией, в том числе и для того, чтобы уйти от традиционных и однотипных визуальных образов пшеницы, полей и колосьев¸ – прокомментировала ИА «Высота 102» генеральный директор ООО «Арчеда-продукт» Светлана Овчинцева. – Задача «матрешки» – донести идею натуральности и пользы продукта. Метафора состоит в том, что внутри каждого зернышка такое же множество полезных микроэлементов, раскрывающихся, как и русская народная кукла».
По словам разработчиков, образ эмоционально привлекает потребителя и хорошо запоминается. Каждый продукт имеет свою уникальную по дизайну матрешку, что максимально удобно для потребителя при выборе нужной пачки.
«Аппетитно, свежо и понятно, отлично выделяется среди конкурентов», – так оценили российские и иностранные участники форума, мировые брендинговые агентства креативные идеи, воплощенные волгоградскими производителями.
«Патриотичный дизайн способствует популяризации нашей торговой марки не только в России, но и за рубежом. «Крупно» с матрешками становится привлекательным брендом – нам уже удалось выйти на рынок Китая, заинтересовать ритэйл в новой продукции», – отметила Светлана Овчинцева.
Ежегодный форум «Продэкспо-2021» организует АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Выставка является авторитетной бизнес-площадкой. В этом году участниками стали 1 554 компаний из 44 стран, порядка 250 компаний из 32 субъектов Российской Федерации.
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