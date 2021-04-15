«Страшно видеть такое»: семья из Ростовской области и житель Подмосковья погибли в ДТП под Волгоградом
Происшествия 15.04.2021 22:03
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15.04.2021 22:03
Стали известны личности погибших в массовом ДТП с бензовозом в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в «Ладе Калине», которую расплющили грузовики, погибла супружеская пара из Ростовской области – главе семейства было 29 лет, а его супруге 27. Их трехлетний ребенок чудом выжил. Мальчик находится в больнице. На месте ДТП погиб 59-летний житель Московской области - водитель фуры «МАН». От кабины, в которой находился мужчина, тоже почти ничего не осталось.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, находится руководство областной Госавтоинспекции. Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщают, что авария жуткая, «страшно даже видеть такое».
Как ранее сообщало информагентство, авария произошла около 17:00 на 104 километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» на участке дороги, где ведутся ремонтные работы. Перед светофором остановился бензовоз, а за ним легковой автомобиль «Лада Калина» с номерами Ростовской области, а также ещё один грузовик. В стоящие машины врезался попутный большегруз. Погибли два человека в легковушке, которую практически расплющило между грузовиками. А также водитель большегруза. На месте происшествия работают оперативные службы, движение на этом участке затруднено.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: Роман Киров, Вконтакте
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