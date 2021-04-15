Депутат Госдумы от Волгоградской области поменял свои планы по участию в праймериз

Политика 15.04.2021 17:39
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15.04.2021 17:39
Депутат Госдумы Александр Носов внес дополнение в ранее поданное заявление в региональный оргкомитет предварительного голосования «ЕР». Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, Александр Носов, который ранее собирался принимать участие в праймериз по Михайловскому одномандатному округу №83, намерен бороться за голоса однопартийцев, в том числе и по федеральному избирательному округу на территории региона.
Ранее сообщалось, что по Михайловскому одномандатному округу №83 в предварительном голосовании будут участвовать кроме Александра Носова Владимир Плотников и Виталий Лихачев. Глава Волгограда подал заявку сегодня. Александр Носов появился в оргкомитете сразу после Виталия Лихачева.
Также в предварительном голосовании «ЕР» принимают участие депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, который будет пробовать баллотироваться по Красноармейскому округу №82, депутат Волгоградской облдумы Алексей Волоцков (по Волгоградскому округу №81) и депутат Волгоградской гордумы Руслан Морозов (по партийным спискам по этому же округу). Депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко попробует свои силы по Волжскому округу №84. Пока о своих амбициях не заявила депутат Госдумы Ирина Гусева, которая избиралась именно от этой территории.
Еще ранее три женщины – депутаты Госдумы от Волгоградской области – Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова и Нина Черняева публично заявили о том, что не будут вновь баллотироваться в Госдуму.
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