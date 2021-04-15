Политика

Глава Волгограда нацелился на Госдуму

Политика 15.04.2021 16:45
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15.04.2021 16:45


Глава Волгограда Виталий Лихачев сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого будут определены кандидаты от партии на выборах в Госдуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», Виталий Лихачев планирует принять участие по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 и по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области.    
Напомним, по данному округу уже заявились на праймериз двое действующих депутатов Госдумы – Владимир Плотников и Александр Носов. После выдвижения Виталия Лихачева, которого можно считать политическим тяжеловесом, на этом участке предвыборной борьбы интрига только усилится. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало об участии в предварительном голосовании «ЕР» депутата Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова, который будет пробовать баллотироваться по Красноармейскому округу №82,  депутата Волгоградской облдумы Алексея Волоцкова (по Волгоградскому округу №81) и депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова (по партийным спискам по этому же округу). Депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко принимает участие в праймериз по Волжскому округу №84. Пока о своих амбициях не заявила депутат Госдумы Ирина Гусева, которая избиралась именно от этой территории. 
Еще ранее три женщины – депутаты Госдумы от Волгоградской области – Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова и Нина Черняева публично заявили о том, что не будут вновь баллотироваться в Госдуму. 

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