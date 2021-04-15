Ничего святого: лжериелтор из Волжского оставила родственников и многодетную семью без жилья





По обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, предстанет перед судом 41-летняя лжериелтор из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина на протяжении длительного времени обманывала людей при осуществлении сделок с недвижимостью. В числе пострадавших есть и ее родственники - семья из 5 человек. По данным следствия, в 2012 году она убелила их продать ей дом, обещая за него 2 миллиона рублей и три однокомнатные квартиры. Родственники согласились.

Женщина подыскала кредитную организацию, готовую предоставить займ под залог приобретаемого домовладения, а также подставных лиц, с которыми можно оформить заключение договоров займа и купли-продажи домовладения в качестве покупателей, пообещав им, что вернет полученные в заем данные денежные средства, но в действительности намереваясь распорядиться ими в свою пользу. В результате подставные лица заключили договор купли-продажи дома и участка за сумму свыше 5 миллионов рублей, после чего оформили договор займа на 4 миллиона рублей, с рассрочкой 20 лет, обеспеченный залогом приобретаемого домовладения. Денежные средства они передали злоумышленнице, из которых 950 тысяч рублей для создания видимости добросовестности она отдала хозяевам дома, обещая в скором времени предоставить им три квартиры и оставшийся 1 миллион 50 тысяч рублей. Однако, не выполнив обещанного, скрылась. Через некоторое время банком на дом был наложен арест за невозврат займа.

Кроме того, в 2014 году жертвой аферистки стала ее знакомая, которая хотела обменять две комнаты в коммуналке на изолированное жилье. Действуя на основании выданной клиентами доверенности, женщина оформила приватизацию данных комнат и осуществила их продажу покупателям, присвоив полученные денежные средства в сумме 1 миллион рублей. Многодетную семью женщина поселила в квартире своего сына, временно отсутствующего в городе и не подозревавшего о намерениях матери. Подделав документы купли-продажи данной квартиры, женщина отдала их хозяевам, убедив, что это жилье она в последующем приобретет им в собственность. После этого скрылась. Через несколько лет выяснилось, что данная квартира в собственность потерпевших не оформлялась, так как ранее приобреталась через ипотечный кредит, который погашен не был, в связи с чем квартира находилась в обременении у кредитной организации. В результате потерпевшие были выселены из указанного жилья.

В июле 2016 года злоумышленница заполучила документы на квартиру и паспорт умершей одинокой женщины и решила ими воспользоваться для личного обогащения. С этой целью она нашла двух женщин - подставных лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, а также изготовила фиктивный договор дарения квартиры, сымитировав в нем подпись усопшей. Осуществив посредством обращения в МФЦ на основании указанных подложных документов оформление регистрации безвозмездного перехода права собственности, лжериелтор продала данную квартиру, присвоив себе вырученные за нее денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей.

Будучи объявленной в федеральный розыск, подозреваемая была задержана полицейскими в Москве. Она признала вину. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила около 7 миллионов рублей, однако похищенные денежные средства она успела потратить на свои нужды. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.

Злоумышленнице грозит за содеянное до 10 лет лишения свободы.



