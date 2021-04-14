ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина

Экономика 14.04.2021 16:53 Новости компаний
0
14.04.2021 16:53 Новости компаний
Более 800 тысяч клиентов ВТБ предоставили согласие на использование своих данных в сервисе цифрового профиля гражданина при подаче заявок на финансовые продукты. Проект реализуется под эгидой Банка России. По данным регулятора, ВТБ является лидером в инфраструктуре цифрового профиля гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями.
Цифровой профиль позволяет клиентам в несколько раз быстрее заполнять заявления на различные продукты банка. Гражданам не нужно самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах, вся информация, размещенная ранее на сайте Госуслуг, проставляется автоматически. В цифровом профиле собраны наиболее востребованные сведения физлица: паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, КАСКО и ОСАГО, сведения о месте работы и данные из ключевых ведомств.
Сейчас клиенты ВТБ с помощью цифрового профиля могут оформить на сайте целый ряд программ и продуктов банка, в том числе кредит наличными, программу рефинансирования, получить кредитную и дебетовую карты, а также заполнить анкеты на ипотеку и автокредит.
«ВТБ одним из первых подключился к пилотному проекту Банка России по созданию цифрового профиля гражданина. На сегодняшний день уже почти миллион наших клиентов оценили удобство и простоту использования нового сервиса. Получение и обновление данных о клиенте таким способом позволяет банкам развивать новые цифровые продукты и услуги для граждан, повышать качество и скорость их предоставления и снижать стоимость для потребителя. При этом клиент сам определяет набор данных, которые он готов предоставить, и может в любой момент отозвать свое согласие. Это повышает доверие граждан к сервису и делает его абсолютно прозрачным», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Чтобы воспользоваться сервисом цифрового профиля, клиенту нужно зайти на сайт ВТБ, при заполнении заявки на кредитный продукт выбрать «Заполнить данными из Госуслуг» и ввести логин и пароль от аккаунта на портале. После этого нужные данные подставятся в анкету автоматически. В ближайшее время такой функционал будет внедрен в ВТБ Онлайн.
Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.
Реклама
Банк «Открытие» предоставил АО АККУЮ НУКЛЕАР «устойчивый» кредит на сумму до 500 млн долларов США14.04.2021 20:27
Экономика 14.04.2021 20:27
11 причин купить новую ŠKODA OCTAVIA в апреле14.04.2021 17:57
Экономика 14.04.2021 17:57
Клиенты банка «Открытие» – держатели карт Masterсard – смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты14.04.2021 16:19
Экономика 14.04.2021 16:19
Банк «Открытие» запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды14.04.2021 14:13
Экономика 14.04.2021 14:13
ВТБ запускает сервис валютного контроля для юрлиц14.04.2021 12:41
Экономика 14.04.2021 12:41
Сбер запустил сервис безналичных чаевых13.04.2021 17:17
Экономика 13.04.2021 17:17
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей13.04.2021 16:13
Экономика 13.04.2021 16:13
ВТБ запустил вклад «Ваш пенсионный»13.04.2021 14:50
Экономика 13.04.2021 14:50
Банк «Открытие» увеличивает ставки по вкладам в рублях13.04.2021 13:58
Экономика 13.04.2021 13:58
ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса13.04.2021 11:47
Экономика 13.04.2021 11:47
Группа банка «Открытие» составила рейтинг компаний с наибольшим ростом доходности с начала пандемии12.04.2021 20:12
Экономика 12.04.2021 20:12
ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса12.04.2021 16:45
Экономика 12.04.2021 16:45
Банк «Открытие»: на этой неделе рубль будет находиться в диапазоне 76-78,5 за доллар12.04.2021 16:39
Экономика 12.04.2021 16:39
ВТБ повысил доходность по накопительному счету «Копилка» до 6%12.04.2021 10:31
Экономика 12.04.2021 10:31
Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК12.04.2021 09:49
Экономика 12.04.2021 09:49
Реклама