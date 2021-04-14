Экономика

ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина

Экономика 14.04.2021 16:53 Новости компаний
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14.04.2021 16:53 Новости компаний


Более 800 тысяч клиентов ВТБ предоставили согласие на использование своих данных в сервисе цифрового профиля гражданина при подаче заявок на финансовые продукты. Проект реализуется под эгидой Банка России. По данным регулятора, ВТБ является лидером в инфраструктуре цифрового профиля гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями. 
Цифровой профиль позволяет клиентам в несколько раз быстрее заполнять заявления на различные продукты банка. Гражданам не нужно самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах, вся информация, размещенная ранее на сайте Госуслуг, проставляется автоматически. В цифровом профиле собраны наиболее востребованные сведения физлица: паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, КАСКО и ОСАГО, сведения о месте работы и данные из ключевых ведомств. 
Сейчас клиенты ВТБ с помощью цифрового профиля могут оформить на сайте целый ряд программ и продуктов банка, в том числе кредит наличными, программу рефинансирования, получить кредитную и дебетовую карты, а также заполнить анкеты на ипотеку и автокредит.
«ВТБ одним из первых подключился к пилотному проекту Банка России по созданию цифрового профиля гражданина. На сегодняшний день уже почти миллион наших клиентов оценили удобство и простоту использования нового сервиса. Получение и обновление данных о клиенте таким способом позволяет банкам развивать новые цифровые продукты и услуги для граждан, повышать качество и скорость их предоставления и снижать стоимость для потребителя. При этом клиент сам определяет набор данных, которые он готов предоставить, и может в любой момент отозвать свое согласие. Это повышает доверие граждан к сервису и делает его абсолютно прозрачным», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.  
Чтобы воспользоваться сервисом цифрового профиля, клиенту нужно зайти на сайт ВТБ, при заполнении заявки на кредитный продукт выбрать «Заполнить данными из Госуслуг» и ввести логин и пароль от аккаунта на портале. После этого нужные данные подставятся в анкету автоматически. В ближайшее время такой функционал будет внедрен в ВТБ Онлайн.
Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

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