



С возрастом финансовое поведение россиян меняется предсказуемо, но неравномерно: растет доля трат на здоровье и повседневные покупки, а доля людей с накоплениями растет почти в 10 раз – с 5% среди несовершеннолетних до 48% у клиентов старше 70 лет. При этом пик кредитной активности приходится на возраст 31–50 лет, сообщают аналитики ВТБ.

Супермаркеты остаются главной статьей расходов во всех возрастах, однако их доля меняется волнообразно: 41% у клиентов 6–18 лет, 34% у 19–30 лет и 45% у людей старше 70 лет.

Наиболее заметные изменения видны в расходах на здоровье: с 3% в группе 6–18 лет до 14% у клиентов старше 70 лет. Доля трат на товары для дома растет с 3% до 5–7% во взрослом возрасте. Одновременно с 6,4% до 0,2% сокращается доля трат на театры и кино, а на спортивные товары снижается с 0,4% до 0,2%.

Доля клиентов, имеющих хотя бы один вклад или накопительный счет от 1 тыс. рублей, последовательно растет с возрастом: 5% в группе 6–18 лет, 12% у 19–30-летних, 17% у 31-40-летних и 23% у 41–50-летних. К 51–60 годам накопления есть уже у 31% клиентов, а в группе 61–70 лет – у 40%.

Наиболее заметный рост – у клиентов старше 50 лет: с 31% до 40% у клиентов 61–70 лет и до 48% у клиентов старше 70 лет. При этом меняется и структура сбережений: среди клиентов старше 70 лет вклады есть у 35%, тогда как накопительные счета – у 29%.

По данным ВТБ, самая большая сумма среднего пополнения накопительного счета – у клиентов 41–50 лет – 19,9 тыс. рублей. У 31–40 лет и 51–60 лет – примерно 18 тыс. рублей, до 18 лет – 9,5 тыс. рублей, старше 70 лет – 11 тыс. рублей.

У людей в возрасте 31–40 лет кредит наличными есть у 14%, ипотека – у 11%, кредитные карты – у 11,1%, автокредит – у 2,5%. В группе 41–50 лет доля кредитов наличными сохраняется на уровне 14%, а кредитные карты становятся наиболее распространенным продуктом – 12,3%.

Ипотека наиболее характерна для 31–40-летних: 11% против 8% у 41–50-летних и 3% у 51–60-летних. После 60 лет кредитная нагрузка снижается: у 61–70-летних кредит наличными есть у 8%, а у людей старше 70 лет – у 4%. Доля автокредитов у клиентов старше 70 лет сокращается до 0,1%, кредитных карт – до 1,1%. Как уточняют аналитики ВТБ, пик кредитной активности приходится на период формирования семьи, покупки жилья и крупных расходов.