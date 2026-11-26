



В 2027 году 34% опрошенных жителей ЮФО не планируют менять свои привычки в накоплениях и расходах, а еще 41% намерены больше откладывать и меньше тратить. Какими инструментами сбережений воспользуются и на какие крупные покупки собираются потратиться россияне, выяснил* банк ВТБ перед 17-м Инвестиционным форумом ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Каждый третий респондент собирается в 2027 году направлять на укрепление «финансовой подушки» от 10 до 20% своих доходов, а каждый пятый планирует откладывать 5-9% доходов. До трети поступлений намерены сберегать еще 16% респондентов, более трети – каждый десятый. Еще 10% опрошенных отметили, что им пока не удается формировать сбережения.

Среди наиболее перспективных инструментов для сбережений жители ЮФО назвали накопительные счета (45%**) и вклады (39%). В первую пятерку также вошли недвижимость (24%), наличные (17%) и золото в слитках, монетах и на обезличенных металлических счетах (17%).

Вторую пятерку наиболее привлекательных инструментов составили: ПДС, ИИС и акции российских компаний – по 12%, облигации российских компаний – 7%, валюта и валютные вклады, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни – по 6%.

Инвестициями на фондовом рынке занимается 44% опрошенных. Большинство из них в следующем году планируют либо сохранить текущий объем инвестиций (20%), либо увеличить его (17%). Еще почти четверть респондентов собираются начать инвестировать в 2027 году.

Жители ЮФО заранее планируют не только накопления и инвестиции, но и крупные траты. В топ планируемых больших расходов на следующий год вошли путешествия (42%**), ремонт (34%), покупка бытовой техники (27%) и мебели (26%), а также лечение (28%). Также южане в 2027 году собираются тратить на образование – свое или детей (15%), покупку загородного участка или дачи (8%) и торжественные мероприятия, включая свадьбы и юбилеи.

Большинство опрошенных планируют финансировать крупные покупки за счет накоплений (66%**) и зарплаты (49%). Часть респондентов рассчитывает на рассрочку (20%), помощь родственников (21%) или кредит (15%).

* Опрос прошел в ноябре 2026 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, живущих в крупных городах России.