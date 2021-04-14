Арестовали четвертого фигуранта дела о скандальной ликвидации свалок под Волгоградом

Главное 14.04.2021 09:53
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14.04.2021 09:53
Бывший председатель облкомприроды, а ныне заместитель директора ГБУ "Региональный центр экологического контроля" Виталий Сазонов арестован на два месяца. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, накануне Центральный районный суд Волгограда избрал Сазонову меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным информагентства, бывшему руководителю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области инкриминируется ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сазонов, который сейчас работает в подведомственном облкомприроды учреждении, стал четвертым фигурантом уголовного дела о хищениях в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. Чиновник ушел с поста руководителя облкомприроды в марте текущего года, сразу после того, как областной комитет природных ресурсов оказался втянут в крупный скандал, связанный с рекультивацией свалок по нацпроекту "Экология".
Напомним, в настоящее время УФСБ России по региону расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации мусорных завалов в Среднеахтубинском районе. Под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин объявлен в международный розыск. Он заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда.
По версии органов предварительного следствия, в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что Ситников и Фирсов, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.
Однако ГКУ ВО "ДВС" произвело необоснованную оплату ООО "ГринЛайт" на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили.
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