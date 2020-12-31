



Уголовное дело в отношении директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова было возбуждено и расследуется следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков.

По его словам, факт неисполнения на территории Волгоградской области государственного контракта в рамках регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей и показателей национального проекта «Экология», был выявлен в результате проверки, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ.

Установлено, что директор ООО «ГринЛайт» Фирсов при исполнении государственного контракта с ГКУ ВО «ДВС», достоверно зная, что работы по ликвидации свалок, расположенных в Среднеахтубинском районе в полном объеме не выполнены, подготовил акт освидетельствования окончания работ, подтверждающий соответствие их проведения.

Мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Он был задержан 22 декабря сотрудниками УФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».

Государственный контракт между ГКУ ВО «ДВС» и «ГринЛайт» на рекультивацию 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, был заключен в августе 2018 года. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, директор компании Фирсов решил сэкономить деньги, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.

При этом часть денежных средств по госзаказу в сумме 76,7 млн рублей, которые не были отработаны, коммерсант забрал себе. Следователи квалифицировали действия бизнесмена, как хищение бюджетных средств.



