Политика

Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинке

Политика 26.02.2021 08:53
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26.02.2021 08:53


Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов уволился по собственному желанию. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в органах власти, его место может занять председатель комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Виктория Романова. 
Виталий Сазонов руководил комитетом с августа 2016 года. Он сменил Полину Вергун, под руководством которой работал в должности заместителя облкомприроды. Виктория Романова была назначена губернатором на пост руководителя комитета по управлению госимуществом в октябре 2019 года. 

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