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Его ищет Интерпол: заочно арестован третий фигурант уголовного дела о ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме

Главное 18.03.2021 15:06
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18.03.2021 15:06


Сегодня Центральный суд Волгограда вынес санкцию на арест бизнесмена Михаила Калонкина. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 44-летний Калонкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия Калонкин, вступив в преступный сговор с иными лицами, совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76,7 миллиона рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.  
17 марта 2021 года Калонкин был объявлен в международный розыск.
Сегодня в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как ранее сообщала "Высота 102",  по уголовному делу о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе уже задержаны и заключены под стражу директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников и  директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Из задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
По версии органов предварительного следствия, в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, Ситников и Фирсов, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.
Однако ГКУ ВО "ДВС" произвело необоснованную оплату ООО "ГринЛайт" на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили. 
Работы по ликвидации и рекультивации указанных свалок проводились в рамках федерального проекта "Чистая страна" - одного из ключевых направлений национального проекта "Экология".

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