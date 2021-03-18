



Сегодня Центральный суд Волгограда вынес санкцию на арест бизнесмена Михаила Калонкина. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 44-летний Калонкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия Калонкин, вступив в преступный сговор с иными лицами, совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76,7 миллиона рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.

17 марта 2021 года Калонкин был объявлен в международный розыск.

Сегодня в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.