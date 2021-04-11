



Оперативный штаб Волгоградской области сообщил о гибели пятерых пациентов от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает ИА «Высота 102». Общее число жертв пандемии в регионе на сегодняшний день достигло 1005 человек.

Среди погибших трое мужчин 55, 70 и 64 лет, две женщины 88 и 86 лет. Это жители Волгограда, Волжского и Камышина. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Всего за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 107 человек, были выписаны из стационаров по выздоровлению 103 пациента.



