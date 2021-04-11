Здравоохранение 11.04.2021 13:40
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11.04.2021 13:40
Оперативный штаб Волгоградской области сообщил о гибели пятерых пациентов от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает ИА «Высота 102». Общее число жертв пандемии в регионе на сегодняшний день достигло 1005 человек.
Среди погибших трое мужчин 55, 70 и 64 лет, две женщины 88 и 86 лет. Это жители Волгограда, Волжского и Камышина. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.
Всего за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 107 человек, были выписаны из стационаров по выздоровлению 103 пациента.
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