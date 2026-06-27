



В Волгоградской области отменили вторую за сутки ракетную опасность. Угроза удара сохранялась в регионе полтора часа.

О возможной атаке ракет волгоградцам сообщили сегодня в 18:23. Жителей попросили сохранять спокойствие, но при этом собрать вещи первой необходимости и спуститься в подвал. Находиться там горожанам следовало до сообщения от РСЧС, поступившего на телефоны в 19:59.

Сегодняшней ночью ракетному удару подверглось предприятие в Краснооктябрьском районе. Один из сотрудников погиб на месте, поиски еще одного работника продолжаются. Одиннадцать человек попали в больницы с разными травмами. Расследованием обстоятельств ракетной атаки занялись следователи СК России.

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