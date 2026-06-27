



Летний вечер. Волга. Пять тысяч зажженных свечей и растворяющая в себе музыка Эйнауди, Вивальди и Циммера. Романтичное настроение и желание замедлиться, погрузившись в момент - вот то, что ощущали зрители необычного концерта в амфитеатре Волгограда. Подробнее обо всем - в нашем фоторепортаже.









Вечерний выход каждый волгоградец воспринимал по-своему. Для кого-то он стал идеальной возможностью для свидания. Для других обернулся желанием выбрать из гардероба лучшее платье. Для третьих - шансом насладиться живым звуком и нежным вокалом. А для кого-то - поводом для всего и сразу!

– Мы создаём концерты под открытым небом, чтобы гости проживали лето не «на бегу», а всем сердцем. Чтобы чувствовали жизнь в каждом её моменте — ярко, глубоко, каждой клеточкой тела и души, – заявляют организаторы концерта в Волгограде.









Говорить об эмоциях зрителей, наверное, было бы лишним, ведь все они живут в ярких и живых кадрах нашего фотографа Андрея Поручаева. Смотрите сами!





















Фото Андрея Поручаева