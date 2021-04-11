Две женщины погибли в огне в Волгоградской области





Две женщины погибли в результате пожаров в Михайловском и Светлоярском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 04:46. Горел деревянный дом на улице Центральная в селе Цаца. Огонь был потушен в 05:25. По сведениям информагентства, погибла 40-летняя женщина, проживающая в этом доме.

Второй пожар произошел в деревянной постройке в 04:53 утра в Михайловском районе в хуторе Сенной на улице Ленина. 30-я пожарно-спасательная часть ликвидировала огонь в 06:31. 68-летней женщине спастись не удалось. В обоих происшествиях причины возгорания устанавливаются.

МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.



