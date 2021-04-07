Госдума утвердила штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников





Высокие штрафы за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников утвердили сегодня депутаты Госдумы России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу органа законодательной власти РФ, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для кондукторов или контролеров - от 20 до 30 тысяч рублей.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Отмечается, что штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ. Сейчас, напомним, перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал.

Соответствующие поправки в законодательство были ранее приняты ГД, одобрены СФ, подписаны президентом и вступили в силу 7 марта текущего года. Сегодня Госдума приняла в третьем чтении проект закона об административной ответственности за высадку из общественного транспорта детей без билета, которые едут одни, без взрослых. За законопроект проголосовало 402 депутата Госдумы.

Отметим, что случаи принудительной высадки детей были и в Волгограде. Так, в ноябре 2018 года школьника высадили из троллейбуса маршрута №12, который следовал от остановки Парк Памяти до площади Возрождения. При входе он предъявил для оплаты льготный школьный проездной - карту "Волна", которая по непонятным причинам не сработала. Перевозчика - МУП "Метроэлектротранс" - привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Последний случай произошел в Волгограде 28 января 2021 года в салоне автобуса №2. 16-летнюю девушку-инвалида, которая направлялась на занятия в колледж, кондуктор заставила покинуть транспортное средство. Предъявив социальную карту "Волна" для оплаты проезда, девушка была необоснованно уличена кондуктором в недействительности документа, подтверждающего право на льготный проезд. Как тогда пояснили в аппарате омбудсмена, кондуктор посчитала, что справка об инвалидности недействительна, так как посмотрела только лицевую часть документа, где стояла дата выдачи соответствующего заключения. На обратной же стороне справки содержалась информация о сроке действия этого заключения. Однако кондуктор не обратила на это внимание. По результатам проведенного служебного расследования перевозчик МУП "ВПАТП № 7" принес семье подростка официальные извинения.

Фото из архива "Высоты 102"