За строительство радиологического корпуса Волгоградского онкоцентра взялись ростовчане

Здравоохранение 07.04.2021 16:43
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07.04.2021 16:43
В Волгограде заключен контракт на строительство радиологического корпуса при онкодиспансере стоимостью 391,6 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, в двухэтажном здании появятся процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения. К возведению нового объекта в конце апреля приступит АО «СМУ-Донаэродорстрой» (Ростов-на-Дону).
В радиологическом корпусе будет оказываться диагностическая, лечебная, специализированная, в том числе высокотехнологичная и реабилитационная помощь взрослому населению при доброкачественных и злокачественных новообразованиях. Строительство нового корпуса реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объект должны сдать в 2022 году.
Напомним, в рамках того же национального проекта рядом с онкодиспансером строится лечебно-диагностический корпус, в котором разместятся детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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