Расследования

Власти спасают от паводка брошенное криминальным подрядчиком озеро под Волгоградом

Расследования 07.04.2021 14:53
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07.04.2021 14:53


Последствия криминальной расчистки ериков в Волго-Ахтубинской пойме разгребают власти региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, для спасения брошенного компанией «ГринЛайт» ерика Два Брата от разрушительного влияния паводка выделен почти 1 млн рублей. ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» в ходе аукциона за эту сумму или меньше ищет подрядчика для строительства временной перемычки на водном объекте. Земляной вал должен преградить путь вешним водам во время половодья.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, один из субподрядчиков ООО «ГринЛайт» еще в феврале начал бить тревогу, призывая чиновников подумать о приближающемся паводке. Поскольку руководство генподрядчика находится под арестом, а реальным исполнителям работ по рекреации ериков и озер в пойме не платят деньги, целый ряд водных объектов мог оказаться под угрозой затопления.
На озере Два брата, расположенном неподалеку от турбаз «Бакалда» и «Нефтяник», по мнению строителей, ситуация крайне затруднительная.
«Компания, которая строила там дамбу, ушла, ей тоже не платили деньги. К озеру идет протока из Волги. Там есть гидросооружение - затвор, который закрывал приход воды из реки. Его разобрали, а собрать не собрали. Если будет много воды в паводок, то есть риск затопления ближайших баз отдыха", - предполагают представители компании "ПроектСтройСервис».
Между тем, по мнению специалистов, ознакомившихся с технической документацией аукциона, выделенная заказчиком денежная сумма (952 тысячи рублей) - может оказаться несоизмеримой с реальным объемом предстоящей работы. Так, длина оградительного вала должна составить почти 78 метров, ширина – 22 метра, высота – 3,5. Верхний откос ограждения необходимо укрепить геомембраной, мешками с песком, либо иными материалами, в том числе железобетонными плитами.
Подрядчик обязан ежедневно докладывать дирекции о состоянии земляной перемычки, построить которую необходимо до 30 апреля. 
По остальным ерикам, на которых из-за вскрывшейся мошеннической схемы остановилась расчистка, власти полагают, что ситуация не критичная – угроза их затопления отсутствует или минимальная.
В конце марта стало известно, что «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгла в одностороннем порядке договоры с ООО «ГринЛайт» на экологическую реабилитацию 17 ериков и озер. 
Руководители ООО «ГринЛайт» и ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» вот уже несколько месяцев находятся под арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок. Однако прокуратура области и природоохранное надзорное ведомство заявили о наличии признаков хищения бюджетных 55 млн рублей и при расчистке ериков. В настоящее время материалы проведенных проверок находятся в органах предварительного расследования. 

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