Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК Волгограда





Вакцинация от коронавируса в Волгограде теперь проводится и на территории торговых центров. Первый прививочный пункт открылся сегодня в ТРЦ «Акварель». Как сообщила ИА «Высота 102» заведующая поликлиникой №11 Маргарита Сорока, при себе пациентам необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и полис.





18-летняя сотрудница детского оздоровительного лагеря стала одной из первых, кто привился в торговом комплексе. Валерия Рябова давно думала о том, чтобы сделать инъекцию «Спутника V», так как боится заразить своих близких и воспитанников, с которыми ей в скором времени предстоит встретиться.

«Я сидела на 3-ем этаже в фудкорте, когда услышала объявление о вакцинации. Подумала, что это будет хорошей идеей. Здесь нет очередей, все максимально быстро и удобно. Как раз для молодежи», - поделилась Валерия.





Процесс вакцинирования в ТРК такой же, как и в поликлинике. Сначала нужно заполнить анкету, проконсультироваться с терапевтом и после этого пройти за ширму для инъекции. Человеку могут отказать в прививке, если у него повышенная температура. Также есть ряд медицинских противопоказаний, которые могут стать преградой - онкология, туберкулез, ВИЧ-инфекция или, если человек переболел COVID-19 менее чем полгода назад. После вакцинации в личный кабинет пациента на сайте госуслуг придет соответствующее уведомление, а через 42 дня после второй дозы «Спутника V» можно будет скачать соответствующий сертификат.





Работа медпункта в «Акварели» будет ежедневной и продлится до 1 мая. Предварительно известно, что прививочный пункт будет принимать граждан с 9:00 до 15:00 в будние дни и с 10:00 до 16:00 в выходные.

«Вакцины у нас имеется достаточное количество. Далее мы посмотрим какой будет поток людей и на какое количество комплектов делать заказ. Сегодня мы можем принять порядка 100 человек», - пояснила заведующая поликлиникой №11 Маргарита Сорока.



