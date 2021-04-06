Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК Волгограда

Здравоохранение 06.04.2021 16:43
0
06.04.2021 16:43
Вакцинация от коронавируса в Волгограде теперь проводится и на территории торговых центров. Первый прививочный пункт открылся сегодня в ТРЦ «Акварель». Как сообщила ИА «Высота 102» заведующая поликлиникой №11 Маргарита Сорока, при себе пациентам необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и полис.
18-летняя сотрудница детского оздоровительного лагеря стала одной из первых, кто привился в торговом комплексе. Валерия Рябова давно думала о том, чтобы сделать инъекцию «Спутника V», так как боится заразить своих близких и воспитанников, с которыми ей в скором времени предстоит встретиться.
«Я сидела на 3-ем этаже в фудкорте, когда услышала объявление о вакцинации. Подумала, что это будет хорошей идеей. Здесь нет очередей, все максимально быстро и удобно. Как раз для молодежи», - поделилась Валерия.
Процесс вакцинирования в ТРК такой же, как и в поликлинике. Сначала нужно заполнить анкету, проконсультироваться с терапевтом и после этого пройти за ширму для инъекции. Человеку могут отказать в прививке, если у него повышенная температура. Также есть ряд медицинских противопоказаний, которые могут стать преградой - онкология, туберкулез, ВИЧ-инфекция или, если человек переболел COVID-19 менее чем полгода назад. После вакцинации в личный кабинет пациента на сайте госуслуг придет соответствующее уведомление, а через 42 дня после второй дозы «Спутника V» можно будет скачать соответствующий сертификат.
Работа медпункта в «Акварели» будет ежедневной и продлится до 1 мая. Предварительно известно, что прививочный пункт будет принимать граждан с 9:00 до 15:00 в будние дни и с 10:00 до 16:00 в выходные.
«Вакцины у нас имеется достаточное количество. Далее мы посмотрим какой будет поток людей и на какое количество комплектов делать заказ. Сегодня мы можем принять порядка 100 человек», - пояснила заведующая поликлиникой №11 Маргарита Сорока.
Реклама
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину06.04.2021 15:06
Здравоохранение 06.04.2021 15:06
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекцию05.04.2021 17:51
Здравоохранение 05.04.2021 17:51
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницах05.04.2021 13:12
Здравоохранение 05.04.2021 13:12
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больнице04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпиталь04.04.2021 11:34
Здравоохранение 04.04.2021 11:34
В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщину02.04.2021 13:23
Здравоохранение 02.04.2021 13:23
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультом01.04.2021 20:11
Здравоохранение 01.04.2021 20:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощи01.04.2021 14:11
Здравоохранение 01.04.2021 14:11
Куча-мала из пенсионеров: в поликлинике Волжского гигантская очередь за вакциной от COVID-1930.03.2021 15:25
Здравоохранение 30.03.2021 15:25
В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»29.03.2021 13:44
Здравоохранение 29.03.2021 13:44
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской области29.03.2021 13:07
Здравоохранение 29.03.2021 13:07
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской области28.03.2021 22:12
Здравоохранение 28.03.2021 22:12
В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАП26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Волгоградские врачи спасли молодую маму с опухолью мозга25.03.2021 19:41
Здравоохранение 25.03.2021 19:41
Волгоградские медики – о «таинственном» вирусе у заболевших сельских детей25.03.2021 18:41
Здравоохранение 25.03.2021 18:41
Реклама