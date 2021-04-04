В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпиталь

Здравоохранение 04.04.2021 11:34
0
04.04.2021 11:34
В Михайловке филиал областного онкодиспансера возвращают в обычный режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, уже завтра, 5 апреля он вновь начнет принимать пациентов по своему профилю. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса в городе.
Напомним, Михайловский филиал областного онкодиспансера был переоборудован для лечения коронавирусных больных в октябре прошлого года. Это было связано с нехваткой мест в центральной районной больнице и ростом заболеваемости ковидом. Онкобольных направляли для лечения в Волгоград и в другие филиалы учреждения здравоохранения. Закрытие онкодиспансера в Михайловке вызвало возмущение у пациентов, которым здесь оказывали специализированную помощь. Филиал обслуживал жителей семи близлежащих районов области.
Реклама
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больнице04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщину02.04.2021 13:23
Здравоохранение 02.04.2021 13:23
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультом01.04.2021 20:11
Здравоохранение 01.04.2021 20:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощи01.04.2021 14:11
Здравоохранение 01.04.2021 14:11
Куча-мала из пенсионеров: в поликлинике Волжского гигантская очередь за вакциной от COVID-1930.03.2021 15:25
Здравоохранение 30.03.2021 15:25
В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»29.03.2021 13:44
Здравоохранение 29.03.2021 13:44
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской области29.03.2021 13:07
Здравоохранение 29.03.2021 13:07
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской области28.03.2021 22:12
Здравоохранение 28.03.2021 22:12
В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАП26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Волгоградские врачи спасли молодую маму с опухолью мозга25.03.2021 19:41
Здравоохранение 25.03.2021 19:41
Волгоградские медики – о «таинственном» вирусе у заболевших сельских детей25.03.2021 18:41
Здравоохранение 25.03.2021 18:41
Шесть пенсионерок умерли от ковида в Волгоградской области25.03.2021 15:22
Здравоохранение 25.03.2021 15:22
В Волгоградской области сельских детей госпитализировали с «непонятным» вирусом25.03.2021 11:43
Здравоохранение 25.03.2021 11:43
«Росгосстрах» в 2020 году помог получить медпомощь более чем 15 тыс. иностранцев25.03.2021 10:55
Здравоохранение 25.03.2021 10:55
В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусу24.03.2021 18:38
Здравоохранение 24.03.2021 18:38
Реклама