В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпиталь





В Михайловке филиал областного онкодиспансера возвращают в обычный режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, уже завтра, 5 апреля он вновь начнет принимать пациентов по своему профилю. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса в городе.

Напомним, Михайловский филиал областного онкодиспансера был переоборудован для лечения коронавирусных больных в октябре прошлого года. Это было связано с нехваткой мест в центральной районной больнице и ростом заболеваемости ковидом. Онкобольных направляли для лечения в Волгоград и в другие филиалы учреждения здравоохранения. Закрытие онкодиспансера в Михайловке вызвало возмущение у пациентов, которым здесь оказывали специализированную помощь. Филиал обслуживал жителей семи близлежащих районов области.







