



В ночь с 16 на 17 августа Минобороны вновь нанесло разрушительный удар по портовой инфраструктуре Украины. Расчёты беспилотных систем поразили патрульный корабль, запасы топлива, а также склады и ангары, используемые боевыми подразделениями.

Атака была сконцентрирована на двух направлениях. В порту «Одесса» поражён патрульный корабль проекта «Тарантул», осуществляющий сопровождение танкеров с грузами для ВСУ, а также запасы ГСМ.

В порту «Измаил» ВС РФ продолжают систематически уничтожать логистический потенциал. На этот раз повреждены были причал, ангары с запасной техникой, а также места хранения безэкипажных катеров, используемых для атак на РФ.

Фото из архива Минобороны