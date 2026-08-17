



В Волгоградской области полицейские планируют дать решительный бой местным дельцам, производящим на территории региона наркотики. С 17 по 26 августа 2026 года правоохранители проведут оперативное мероприятие «Мак-2026», в ходе которого планируют вычислить места выращивания запрещённых растений.

- Во время операции внимание сотрудников полиции обращено на задержание и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений и распространение наркотиков, а также на пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения, - подчёркивается в сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, граждане, владеющие информацией о культивировании растительной запрещёнки, могут помочь правоохранителям, поделившись данными по телефону 30-44-44. Полиция, гарантирует анонимность откликнувшимся волгоградцам.