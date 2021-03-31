Происшествия 31.03.2021 12:07
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31.03.2021 12:07
Из-за мужчины, разбившего в Красноармейском районе лобовое стекло трамвая №11, электротранспорт временно изменил свой маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, пассажиры и водитель не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Известно, что во время оформления дорожного происшествия работа трамваев осуществлялась в измененных границах. В 11:20 движение общественного транспорта было восстановлено.
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