Происшествия

В Волгограде пешеход остановил трамвай, кинув бутылку в лобовое стекло

Происшествия 31.03.2021 12:07
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31.03.2021 12:07


Из-за мужчины, разбившего в Красноармейском районе лобовое стекло трамвая №11, электротранспорт временно изменил свой маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, пассажиры и водитель не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Известно, что во время оформления дорожного происшествия работа трамваев осуществлялась в измененных границах. В 11:20 движение общественного транспорта было восстановлено.

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