Здравоохранение

Куча-мала из пенсионеров: в поликлинике Волжского гигантская очередь за вакциной от COVID-19

Здравоохранение 30.03.2021 15:25
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30.03.2021 15:25




Настоящее столпотворение случилось в поликлинике №2 Волжского из-за очередей на вакцинацию. Как сообщили ИА «Высота 102» родственники 90-летней женщины, которая пришла сегодня на прививку, в холле медучреждения буквально не протолкнуться. Члены семьи переживают за свою бабушку, которая год находилась на самоизоляции, а теперь рискует заразиться коронавирусом в поликлинике. 
По словам сына волжанки, вчера его маму по телефону пригласили на вакцинацию. Точного времени записи назначено не было. Сообщили только, что прием будет производиться с 8:00 до 15:00. Около 11 утра женщина в сопровождении родственника приехала в медучреждение, где уже толпились другие пенсионеры, желающие получить защиту от опасного вируса. Хотя все пациенты придерживаются масочного режима, говорить о социальной дистанции не приходится. Чтобы получить вакцину, пожилым гражданам необходимо выстоять в длинной очереди за талонами, а потом ожидать приема у терапевта. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в облздрав.  «В связи с тем, что в поликлинику поступила крупная поставка вакцины, в медучреждение помимо приглашенных жителей города, пришли записаться на вакцинацию и другие. Поэтому на месте была организована живая очередь. В приеме на вакцинацию ни одному гражданину отказано не было. Ситуация с очередью будет в скором времени урегулирована», - сообщили в профильном комитете. 


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