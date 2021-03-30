Настоящее столпотворение случилось в поликлинике №2 Волжского из-за очередей на вакцинацию. Как сообщили ИА «Высота 102» родственники 90-летней женщины, которая пришла сегодня на прививку, в холле медучреждения буквально не протолкнуться. Члены семьи переживают за свою бабушку, которая год находилась на самоизоляции, а теперь рискует заразиться коронавирусом в поликлинике.

По словам сына волжанки, вчера его маму по телефону пригласили на вакцинацию. Точного времени записи назначено не было. Сообщили только, что прием будет производиться с 8:00 до 15:00. Около 11 утра женщина в сопровождении родственника приехала в медучреждение, где уже толпились другие пенсионеры, желающие получить защиту от опасного вируса. Хотя все пациенты придерживаются масочного режима, говорить о социальной дистанции не приходится. Чтобы получить вакцину, пожилым гражданам необходимо выстоять в длинной очереди за талонами, а потом ожидать приема у терапевта.