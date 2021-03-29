Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской области

Здравоохранение 29.03.2021 13:07
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29.03.2021 13:07
Кривая заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области медленно идет вниз. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе выявлено 117 человек с COVID-19, выздоровели 110 пациентов. Подтверждена смерть пятерых человек - все они пожилые люди с хроническими заболеваниями. Так, от COVID-19 умерли 85-летняя волгоградка, 62-летний мужчина и 75-летняя женщина из Волжского, 67-летний житель Ленинского района и 71-летняя жительница Новоаннинского района. Всего от этого вируса за время пандемии в регионе скончались 945 человек.
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