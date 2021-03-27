Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской области





Обеспокоенность в связи с большим количество бесхозных гидротехнических сооружений в Волгоградской области высказали на заседании совета Нижневолжского бассейнового округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы, этот вопрос был поднят в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья в регионах России. Так, выяснилось, что в Волгоградской области из 317 ГТС бесхозными являются 44, с неопределенной формой собственности – 8. Из этого количества работоспособными можно считать только 17 ГТС, частично-неработоспособными являются 34 сооружения, состояние одного оценивается как неудовлетворительное, говорится в сообщении Росводресурсов.

Между тем, напомним, на днях во Фролово Волгоградской области произошло наводнение из-за того, что плотина в балке, созданная для прохождения талых вод, оказалась заваленной мусором.



