Подсветку мостов и набережной отключат в Волгограде в «Час Земли»

Экология 25.03.2021 15:49
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25.03.2021 15:49
Красочная подсветка моста через Волгу и Астраханского моста, а также Центральной набережной Волгограда потухнет в рамках акции "Час Земли". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в облкомприроды, освещение будет отключено 27 марта с 20:30 до 21:30.
В этом году, как сообщается, главным посылом акции "Часа Земли" станет призыв отказаться по возможности от пластиковой посуды, целлофановых пакетов и других бытовых принадлежностей, заменив тем, что может использоваться более продолжительное время.
"Час Земли" — ежегодная акция, проводимая Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 180 странах мира. Ее главная цель – призвать общественность к сохранению ограниченных природных ресурсов планеты, объединить усилия в решении насущных экологических проблем - изменение климата, вырубка лесов, замусоривание земель и водных объектов.
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