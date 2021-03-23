Расследования 23.03.2021 14:30
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23.03.2021 14:30
В отношении двоих подростков возбуждено уголовное дело за кражу скота у своего родственника в Октябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 21 марта в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже 82 овец и 48 ягнят. Полицейским быстро удалось найти скот и установить личности подозреваемых. Ими оказались жители соседних хуторов, которые приходятся родственниками потерпевшему. По словам подростков, они знали, что загон никем не охраняется. Будучи умелыми перегонщиками, за ночь они переправили животных в ближайший хутор, который находится в 5 километрах от места преступления.
Выяснилось, что школьники успели продать около 100 голов скота за 128 тысяч рублей, а троих - потерять в ночном перегоне. Хозяину вернули похищенную скотину, в том числе и проданную. Подозреваемые признали свою вину.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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