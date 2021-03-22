Спорт

Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»

Спорт 22.03.2021 21:12
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22.03.2021 21:12


Сегодня волгоградский «Ротор» провел первую тренировку на поле ВГАФК под руководством нового тренера Юрия Батуренко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, наставник сине-голубых представил новый тренерский штаб. В него вошли – Андрей Семин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак. К слову, Андрей  Семин,  бывший футболист «Локомотива» и «Динамо», работавший тренером в ряде российских клубов, является сыном легендарного  наставника  «Локомотива» Юрия  Семина, которого до назначения Батуренко прочили на место Александра Хацкевича. Сегодня же, как сообщили в  клубе, с болельщиками и игроками попрощался тренерский штаб Александра Хацкевича.
Фото sportsdaily.ru

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