Спорт

Назначен новый главный тренер волгоградского «Ротора»

Спорт 20.03.2021 20:12
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20.03.2021 20:12


Главным тренером «Ротора» стал Юрий  Батуренко. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе. 
Юрий Михайлович Батуренко — в прошлом советский футболист и ныне действующий тренер. Более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия  Сёмина.
Наставник хорошо знаком с футболистами сине-голубых, которые ранее играли в московской команде, пояснили в "Роторе". Также он воспитывал новое поколение игроков в молодежной команде «железнодорожников» и открыл для основного состава Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова и других.
Андрей Рекечинский, генеральный директор СК «Ротор» так  прокомментировал это назначение: «При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив. Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Сёминым, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками».
Ранее, напомним, с поста главного тренера «Ротора» был уволен Александр Хацкевич. Поводом для его отставки  могли стать неудовлетворительные результаты, которые показывал  волгоградский клуб. Сейчас "Ротор" находится на 13-ом месте в турнирной таблице РПЛ.

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