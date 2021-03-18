Риэлтор осужден на 14 лет колонии за незаконченное убийство на краю обрыва под Волгоградом

Расследования 18.03.2021 12:42
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18.03.2021 12:42
К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 26-летний риэлтор Табриз Велиев, который столкнул своего клиента с 6-метрового обрыва. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд, где Велиев и его защитник пытались добиться снижения срока, оставил приговор в силе. Решение Волжского городского суда, признавшего Велиева виновным в покушении на убийство, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и похищении паспорта, признано законным и обоснованным.
В судебном заседании установлено, что к Велиеву, оказывавшему риэлторские услуги, обратился 43-летний житель Волжского, который решил продать свою квартиру для последующего переезда в Эстонию. На часть вырученных от продажи средств клиент планировал купить автомобиль. По договоренности, после совершения сделки, риэлтор купил на полученные от продажи квартиры 1,1 миллиона рублей внедорожник иностранного производства. Оставшиеся после покупки авто 330 тысяч рублей Велиев должен был передать клиенту вместе с машиной. Фигурант уголовного дела знал, что у клиента нет родственников и иных близких лиц, которые стали бы его искать. В феврале 2020 года риэлтор привез мужчину к высокому обрыву по дороге в поселок Киляковка Среднеахтубинского района. Под надуманным предлогом он попросил клиента передать ему паспорт и сотовый телефон, после чего подвел мужчину к обрыву и столкнул вниз с 6-метровой высоты. Полагая, что после падения он погиб, Велиев уехал на похищенном автомобиле с деньгами клиента. По дороге он выбросил паспорт и сотовый телефон потерпевшего.
Однако пострадавший выжил после падения. С многочисленными телесными повреждениями он добрался до дороги, где ему была оказана помощь одним из проезжавших водителей.
Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. Фигурант уголовного дела свою вину признал частично. Вынесенный ему приговор он посчитал чрезмерно суровым.
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