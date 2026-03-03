



ОО «РВБ» (Объединённая компания Wildberries и Russ) обратилась в суд с исковым заявлением к Лавренту А. о взыскании штрафа за продажу электронных сигарет, табака и смесей для кальянов. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, между ООО «РВБ» и ответчиком 25 июня 2021 года был заключен договор о реализации товара на сайте Wildberries путем акцептирования продавцом оферты ООО «Вайлдебрриз».

Продавец, согласно условиям договора, самостоятельно определяет содержание карточки товара на портале, при этом Вайлдберрриз не вправе вносить в них изменения. Также данным договором определено, что при создании карточек продавец обязуется не размещать товары, запрещенные для продажи в сети интернет.Однако продавец нарушил условия договора. Суд отметил, что продажа табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции посредством сайта ООО «Вайлдберриз» противоречит не только условиям договора, но и действующему законодательству Российской Федерации.Решением Дзержинского районного суда Волгограда с Лаврента А. в пользу ООО «РВБ» взыскан штраф в размере 716 510 рублей, а также судебные расходы - 19 330 рублей. Решение в законную силу не вступило.