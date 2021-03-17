



Разъяснительную работу среди сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината организовал оперативный штаб компании «ЕвроХим», устроив видеоконференцию с главным разработчиком вакцины «Спутник V» - заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ Денисом Юрьевичем Логуновым.

Ученый подробно рассказал сотрудникам предприятия об истории создания, результатах испытаний и технологии действия вакцины, ее эффективности, безопасности, выработке антител, периодичности вакцинации, сочетания и возможности применения с другими вакцинами.

Участники видеоконференции еще раз убедились в том, что на сегодняшний день вакцинация – это наиболее надежный и безальтернативный способ защиты от опасного заболевания. Массовая вакцинация сотрудников предприятий позволит создать коллективный иммунитет и защитить жизни и здоровье не только самих работников «ЕвроХима», но и их семей.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время на комбинате идет прививочная кампания. Получить долгожданную защиту от коронавируса работники могут без утомительного ожидания и очередей. Нужно лишь сообщить сотрудникам, которые осуществляют координацию прививочной кампании, о своем желании получить прививку и в назначенное время прибыть к месту вакцинации.





Прививочная кампания для работников Гремячинского ГОКа организована в поликлинике Котельниковского района и проходит в два этапа с промежутком между ними от 21 до 60 дней.

Вакцинацию для сотрудников всех предприятий площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината организовал оперативный штаб компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

Оперштаб действует с самого начала пандемии. Чтобы эффективно и оперативно содействовать снижению заболеваемости, налажена эффективная схема взаимодействия с местными властями. Во время регулярных онлайн совещаний участники оперштаба «ЕвроХима» обсуждают с руководителями на местах текущую ситуацию и предпринимают все возможное, чтобы препятствовать распространению инфекции регионов присутствия предприятий «ЕвроХима».

За время деятельности оперативного штаба только в Волгоградской области усилиями оперштаба и волонтеров из числа сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» в больницы Котельниковского и Октябрьского района было передано четыре партии защитных экранов, спецкостюмов, масок и дезинфицирующих средств, оказывается волонтерская помощь пожилым людям и многодетным семьям.

Максимально возможная защита от угрозы распространения коронавирусной инфекции создана на самом ГОКе. Все сотрудники снабжены средствами защиты, в помещениях, кабинетах и производственных корпусах установлены санитайзеры, производится тестирование работников перед выходом на рабочие места после отпуска или командировок.



