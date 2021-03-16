Борьба с коррупцией

Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в Волгограде

Андрея Мохова обвиняют в крупном мошенничестве
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:41
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16.03.2021 12:41


Следователи завершили расследование уголовного дела о махинациях при реализации госконтрактов на ремонт крыш детских садов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в крупном мошенничестве обвиняется 50-летний бывший директор спортивной школы. Фигурантами уголовного дела являются также его 42-летний товарищ, который выступал посредником, и 40-летний учредитель двух коммерческих строительных организаций. Действия руководителя фирм квалифицированы по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере). Товарищу экс-директора спортшколы инкриминируют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Все фигуранты и их защитники ознакомились с собранными следствием материалами. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру Волгоградской области. 
Как ранее сообщало информагентство, уголовное дело было возбуждено в прошлом году в отношении директора МОУ "ДЮСШ № 6" Волгограда Андрея Мохова и сотрудника дорожного надзора - полицейского Алексея Худякова. Оба находились под арестом в СИЗО. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Следствием установлено, что Мохов пообещал своему знакомому руководителю московских строительных обществ, который участвовал в реализуемом в регионе крупном проекте по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений города, поспособствовать в заключении с ним государственных контрактов на сумму более 16 миллионов рублей. 
За победу в конкурсе и якобы оказание содействия при выполнении работ и их сдаче-приемке директор спортшколы потребовал от своего знакомого почти 1,4 миллиона рублей, заверяя того, что передаст их ответственным за реализацию государственного проекта должностным лицам. В действительности денежные средства он изначально планировал присвоить себе и распорядиться ими в своих интересах. 
Коммерсант заинтересовался предложением. С июня по октябрь 2019 года он передал всю сумму через посредника. Им выступил общий знакомый фигурантов – 42-летний местный житель, который не был осведомлен о придуманной бывшим директором преступной схеме обогащения.
Впоследствии учредитель строительных организаций заключил контракт на проведение ремонтных работ, однако обвиняемые к данному событию какого-либо отношения не имели. Отмечается, что ремонт кровли детских садов и школ был проведен не полностью и крайне некачественно, процедуру приемки выполненных работ фирмы не прошли. По решению Арбитражного суда контракты с исполнителями расторгнуты, общества включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Ремонтные работы произведены дополнительно иными организациями и в полном объеме.
В качестве обеспечительных мер на принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест на общую стоимость 1,5 миллиона рублей, в том числе на автомобиль и земельный участок, кроме того арестованы расчетные счета фигурантов.

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